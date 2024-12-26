أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر 2024: استقرار عالمي وتراجع طفيف محليًا

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2024، نظرًا لإغلاق معظم الأسواق بسبب عطلة عيد الميلاد، وعلى الصعيد المحلي في مصر، سجل تراجع طفيف في أسعار الذهب، وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد الموجز تفاصيل اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عالميًا اليوم

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2616.31 دولار للأوقية، فيما بقيت العقود الآجلة للذهب مستقرة عند 2631.60 دولار، ويأتي هذا الاستقرار في ظل عطلة الأسواق العالمية، ما ساهم في تثبيت الأسعار دون أي تقلبات ملحوظة.

أداء الذهب خلال عام 2024

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 27% خلال عام 2024، وهو أفضل أداء منذ عام 2010. عزت التقارير العالمية، مثل تقرير وكالة رويترز، هذا الارتفاع إلى عمليات الشراء المكثفة التي نفذتها البنوك المركزية، بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم

في السوق المحلية المصرية، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا، وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات للجرام مقارنةً بالأسعار السابقة.

الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4274 جنيهًا، وذلك بدون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3740 جنيهًا، وهو العيار الأكثر شعبية في السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3205 جنيهات، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية مقارنةً بالعيارات الأخرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية المصرية 29920 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية أو الدمغة.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة القادمة، مدعومًا بعوامل اقتصادية مثل السياسات النقدية للبنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، أما محليًا، فقد تؤثر أسعار الصرف وحجم الطلب على الذهب في تحديد اتجاه الأسعار.

نصائح للمستثمرين

يُفضل أن يراقب المستثمرون حركة الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع المناسبة. كما يُنصح بتجنب التسرع في اتخاذ القرارات، خاصة في ظل استقرار الأسعار الحالي.

وتظل أسعار الذهب محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمستهلكين، حيث يُعتبر الذهب من أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وحفظ القيمة.

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