سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 25-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا بمختلف الأعيرة, وتراوحت الزيادات بين 2.25 جنيه وحتى 5.75 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 3918 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيه للبيع، و3720 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 29,920 جنيه للبيع، و29,760 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء، بارتفاع قدره 0.75 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام: 4345.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام: 10,849.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات: 21,698.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرامات: 43,397.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 15.55 جرام: 67,482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 20 جرام: 86,794.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 25 جرام: 108,492.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 100 جرام: 433,971.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 250 جرام: 1,077,928.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 كيلو: 4,309,714.29 جنيه.

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