المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 26-12-2024 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت مؤسسة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي شهد حالة من التراجع في الأسواق المحلية، بالرغم من الارتفاع الطفيف الذي سجلته الأوقية عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وفقًا لمؤسسة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء، بانخفاض قيمته 5.75 جنيه.

سعر الذهب والسبائك

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 3907.5 جنيه للبيع، و3892 جنيه للشراء، بتراجع قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيه للبيع، و3715 جنيه للشراء، بانخفاض قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء، بهبوط قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2486.75 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء، بانخفاض قيمته 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2131.5 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء، بتراجع قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 حوالي 1598.5 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء، بانخفاض قيمته 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 29840 جنيه للبيع، و29720 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 2625.11 دولار للبيع، و2624.81 دولار للشراء، بارتفاع طفيف قيمته 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24: 4345.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24: 10849.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24: 21698.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24: 43397.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 15.55 جرام عيار 24: 67482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا عيار 24: 86794.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 25 جرامًا عيار 24: 108492.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 433971.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: 1077928.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو عيار 24: 4309714.29 جنيه.

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