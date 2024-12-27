استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار المشغولات الذهبية بمختلف الأعيرة، ويعزى هذا الاستقرار إلى التوترات السياسية والاقتصادية على المستويين الدولي والإقليمي، مما أثر على حركة السوق المحلية.

فيما يلي يرصد الموجز أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر:

سعر سبيكة الذهب اليوم

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,351.43 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,863.57 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 21,727.14 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 43,454.29 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 86,908.57 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 217,271.43 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 434,542.86 جنيه

أونصة ذهب (31.10 جرام): 135,143.43 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18

يُعتبر الذهب عيار 18 من الأعيرة الشائعة في مصر، وبلغ سعر الجرام الواحد اليوم 3,206 جنيهًا للشراء و3,189 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب هو عملة مصنوعة من الذهب بوزن 8 جرامات من عيار 21. وصل سعره اليوم إلى 29,944 جنيهًا للشراء و29,934 جنيهًا للبيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

تؤدي الأزمات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تكلفة استيراد الذهب.

زيادة الطلب أو نقص المعروض يؤديان إلى تغير الأسعار.



نصائح للمستثمرين والمشترين

يُنصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة.

تعد السبائك وسيلة جيدة للاستثمار نظرًا لقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

يجب التأكد من عيار السبيكة أو المشغولة قبل الشراء لضمان الجودة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية، استقرت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، يُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة الأسعار والتوجه إلى منافذ بيع موثوقة لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم.

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