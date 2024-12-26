خفض أم تثبيت؟.. قرارات مرتقبة في اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024

يستعد البنك المركزي لعقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2024 اليوم الأربعاء 26 ديسمبر، حيث ينتظر الجميع القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة والذي يأتي في وقت حساس تشهده الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار ليتخطى 51 جنيهًا، واستمرار الضغوط التضخمية، التي وإن كانت قد انخفضت حدتها بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

نتائج الاجتماعات السابقة في 2024

شهد عام 2024 سلسلة من الاجتماعات الهامة التي عكست استراتيجية البنك المركزي في التعامل مع التضخم واستقرار السوق، وجاءت أبرز قرارات الاجتماعات السابقة كالتالي:

1 فبراير، تم رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 21.25% والإقراض إلى 22.25%.

6 مارس (اجتماع استثنائي)، تم رفع إضافي بـ600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، بهدف كبح التضخم.

23 مايو، 18 يوليو، 5 سبتمبر، و21 نوفمبر تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها العليا، مع مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.

الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على قرار البنك المركزي

مع ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 51 جنيها، تعيش الأسواق حالة من عدم اليقين، كما تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة العالمية، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي، على السياسات النقدية المصرية، بالإضافة إلى ذلك، يواجه البنك المركزي تحديات تتمثل في:

معدلات التضخم المرتفعة التي تتطلب إجراءات حاسمة للسيطرة عليها.

استقرار سوق الصرف ودعم قيمة الجنيه المصري.

التداعيات العالمية مثل أسعار السلع الأساسية وأسعار الطاقة.

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم

السيناريو الأول: تثبيت أسعار الفائدة



قد يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إذا استقرت معدلات التضخم، مع استمرار مراقبة الأسواق.

السيناريو الثاني: رفع أسعار الفائدة

إذا انفضت الضغوط التضخمية أو حدثت تحركات حادة في أسعار الصرف، قد تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض جديد للفائدة لدعم استقرار الاقتصاد والتوجه نحو توسع النشاط الاقتصادي.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري

يبقى اجتماع اليزم نقطة فاصلة في رسم ملامح السياسة النقدية لعام 2025، مع ترقب المستثمرين والأسواق المحلية والدولية، سيكون القرار مؤشرًا على توجهات البنك المركزي تجاه دعم استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المتزايدة.

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