اجتماع البنك المركزى المصري اليوم لتحديد سعر الفائدة.. آخر اجتماعات 2024

يعقد اجتماع البنك المركزى المصري اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام, لمناقشة مصير سعر الفائدة, والذي يعد نقطة فارقة في السياسات النقدية، إذ يسعى إلى اتخاذ القرار الأنسب بناءً على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن.

هل يرفع البنك المركزى المصري سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024؟

ويجتمع البنك المركزي بصفة دورية كل 6 أسابيع لمراجعة مستويات الفائدة واتخاذ القرارات التي تتماشى مع تطورات الاقتصاد المصري, وتستعرض جريدة “الموجز” تحليل اجتماعات البنك المركزي لهذا العام.

اجتماعات البنك المركزى لعام 2024

خلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري سبع اجتماعات بخصوص سعر الفائدة، آخرها كان في أكتوبر الماضي, ويأتي اجتماع اليوم استكمالًا لجهود المركزي في إدارة السياسة النقدية على مدار العام، لمواجهة التضخم والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اجتماع البنك المركزي المصري

القرارات الرئيسية للبنك المركزى في 2024

بدأ البنك المركزي عام 2024 بتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا, ففي أول اجتماع، الذي عقد في 1 فبراير 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس, وارتفعت بذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.75%, وتم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.

قررت اللجنة في 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%, وذلك بعد سلسلة من الرفع التدريجي الذي بلغ إجماليه 1900 نقطة أساس، بما في ذلك الزيادات التي شهدها العامان السابقان 2022 و2023.

البنك المركزي المصري

استمرارية تثبيت أسعار الفائدة

في الاجتماعين الثالث والرابع، اللذين عقدا في 23 مايو و18 يوليو 2024 على التوالي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة: 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75%, وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

واستمر هذا التوجه في الاجتماع الخامس، الذي عقد في 5 سبتمبر 2024، محافظًا على الأسعار نفسها دون تغيير, وكذلك في الاجتماع السادس، الذي عقد في 17 أكتوبر 2024، واستمرت أسعار الفائدة على حالها في ظل الثبات النسبي للوضع الاقتصادي.

قرر البنك المركزي في اجتماعه السابع، الذي عُقد في نوفمبر 2024، تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، مؤكدًا استمرار السياسات النقدية الحالية.

توقعات اجتماع البنك المركزى اليوم

يجتمع البنك المركزي اليوم لحسن مصير سعر الفائدة، ويُتوقع أن تظل اللجنة ملتزمة بتوجهاتها النقدية الراهنة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والاقتصادية.

وتتطلع الأسواق إلى نتيجة هذا الاجتماع وما يحمله من توجهات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، إذ يترقب الجميع ما إذا كان سيتم تثبيت الفائدة أو رفعها أو حتى خفضها، وفقًا لما تقتضيه التحديات الاقتصادية الراهنة.

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