جدول اجتماع البنك المركزي المصري في 2025 وتوقعات أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري عدة اجتماعات للجنة السياسة النقدية كل عام وتصل إلى ثمان اجتماعات، يهدف من خلالها إلى متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة بما يحقق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، ونرصد لكم عبر الموجز جدول اجتماع البنك المركزي المصري في 2025.

جدول اجتماع البنك المركزي المصري في 2025

الاجتماع الأول: الخميس 30 يناير 2025

الاجتماع الثاني: الخميس 13 مارس 2025

الاجتماع الثالث: الخميس 24 أبريل 2025

الاجتماع الرابع: الخميس 5 يونيو 2025

الاجتماع الخامس: الخميس 17 يوليو 2025

الاجتماع السادس: الخميس 28 أغسطس 2025

الاجتماع السابع: الخميس 9 أكتوبر 2025

الاجتماع الثامن: الخميس 20 نوفمبر 2025

أهداف الاجتماعات ودورها في الاقتصاد المصري

تعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بانتظام لمراجعة الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحديد السياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن النقدي، وتعد هذه الاجتماعات من أبرز الأحداث التي تترقبها الأوساط الاقتصادية والمستثمرون، حيث تؤثر قرارات اللجنة بشكل مباشر على أسعار الفائدة، التي تُعد عاملاً رئيسيًا في تحديد تكلفة الاقتراض والاستثمار.

وتأتي أهمية هذه الاجتماعات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تراقب اللجنة معدلات التضخم، أسعار الصرف، الأوضاع النقدية الدولية، وأسعار السلع الأساسية ومن خلال هذه المؤشرات، تسعى اللجنة إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

التوقعات بشأن قرارات اللجنة في 2025

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا في استراتيجيات البنك المركزي، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وقد أشار محللون إلى أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة قد تتأثر بتطورات أسعار النفط العالمية، تقلبات أسعار العملات، وأداء الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، صرح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن التضخم سيشهد انخفاضًا في عام 2025، متوقعًا أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنحو 7% خلال اجتماعات العام القادم، وذلك بعد دورة التشديد النقدي التي وصلت ذروتها بنحو 27.57% على أسعار الفائدة.

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