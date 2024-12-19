البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه.. مصير أسعار الفائدة 2025

البنك المركزي اليوم.. نيابة عن وزارة المالية, يطرح البنك المركزي المصري في مزاد ينظمه اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، ويشمل طرح أذون خزانة لأجال قصيرة, وذلك ضمن دوره في دعم تمويل احتياجات الدولة.

تفاصيل مزاد البنك المركزي لطرح أذون الخزانة

يتضمن عطاء اليوم طرح أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وطرح آخر لأذون خزانة بأجل 364 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه, تعد هذه الأذون أداة تمويل قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتتراوح آجالها بين 3 و12 شهرًا.

وتُطرح أذون الخزانة بانتظام من خلال مزادات دورية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من البنوك المصرية والمستثمرين الأجانب, وتتميز بكونها أداة دين منخفضة المخاطر تجذب شريحة واسعة من المستثمرين.

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

من المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر 2024، بعد أن ثبت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض, وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس الماضيين بنسبة 8%.

البنك المركزي المصري

توقعات أسعار الفائدة في 2025

توقع الخبير المصرفي فهد جاهين أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في الربع الأول من عام 2025، بعد التأكد من استقرار معدلات التضخم, مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على العائد التنافسي لأذون الخزانة وضمان أن التضخم يسلك مسارًا هبوطيًا مستدامًا قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

البنك المركزي المصري

في مزاد سابق، طرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بقيمة 65 مليار جنيه، وتلقى عروضًا بقيمة 57.2 مليار دولار بمعدلات عائد تراوحت بين 28.9% و31.6%.

كما طرح في وقت لاحق سندات ذات عائد ثابت لأجل 2 و3 سنوات بقيمة 17 مليار جنيه، وسندات ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.

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