سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 27-12-2024 في المحلات

سعر جرام الفضة.. شهدت أسعار الفضة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار, ليبلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 47.42 جنيه مصري.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “بنك لايف”.

سعر جرام الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة حالة من التفاوت بين مختلف الأعيرة, وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 51.27 جنيه مصري.

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 958 نحو 49.11 جنيه مصري.

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 47.42 جنيه مصري.

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 46.96 جنيه مصري.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) 44.86 جنيه مصري.

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 41.01 جنيه مصري.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 38.45 جنيه مصري.

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 29.99 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة اليوم

سعر الفضة عالميًا

سجل سعر الأونصة عالمياً 1,510.03 جنيه مصري, ونحو 29.68 دولار أمريكي.

أسعار سبائك الفضة اليوم في مصر

بلغ سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 10 جرام 608.79 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 571.33 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 20 جرام 1,217.58 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 1,142.65 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة اليوم

بلغ سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) 1,893.33 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 1,776.82 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 50 جرام 3,043.95 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 2,856.63 جنيه مصري.

بلغ سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 100 جرام 6,087.90 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 5,713.26 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) 15,219.75 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 14,283.15 جنيه مصري.

بلغ سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) 30,439.50 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 28,566.30 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لسبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) 60,879.00 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 57,132.60 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

احفظ قيمة فلوسك! .. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

الاستثمار الآمن.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم