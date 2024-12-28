سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 حالة من الارتفاع الطفيف في الأسواق المحلية, على الرغم من التراجع الطفيف في سعر أوقية الذهب عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 4268.5 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 3912.75 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 3735 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3201.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2134.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيهًا للبيع، و29760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا

بلغ سعر الأوقية عالميًا 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء، بتراجع قدره 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: 21670 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 43340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 67394 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 86680 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 108350 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 433400 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1076500 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4304000 جنيهًا.

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