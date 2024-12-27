كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc .. آخر تحديث للأسعار في مصر

شهدت أسعار الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، استقرارًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc 29,864 جنيهًا مصريًا، وفقًا لآخر تحديثات التداول، ونجيب لكم في التقرير التالي عبر الموجز، عن تساؤل كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

1 جنيه ذهب: 29,864 جنيهًا.

5 جنيه ذهب: 149,320 جنيهًا.

10 جنيه ذهب: 298,640 جنيهًا.

15 جنيه ذهب: 447,960 جنيهًا.

20 جنيه ذهب: 597,280 جنيهًا.

25 جنيه ذهب: 746,600 جنيهًا.

50 جنيه ذهب: 1,493,200 جنيه.

100 جنيه ذهب: 2,986,400 جنيه.

250 جنيه ذهب: 7,466,000 جنيه.

500 جنيه ذهب: 14,932,000 جنيه.

يعد الجنيه الذهب خيارًا شائعًا بين المستثمرين والأفراد كوسيلة للحفاظ على القيمة والثروة، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

سعر الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا طفيفًا مع استمرار استقرار الأسعار على مدار اليوم. وفيما يلي التفاصيل حسب العيار والمصوغات المختلفة:

أسعار الذهب بالجرام:

عيار 24:

بيع: 4,268.5 جنيه.

شراء: 4,251.5 جنيه.

عيار 22:

بيع: 3,912.75 جنيه.

شراء: 3,897.25 جنيه.

عيار 21:

بيع: 3,735 جنيهًا.

شراء: 3,720 جنيهًا.

عيار 18:

بيع: 3,201.5 جنيه.

شراء: 3,188.5 جنيه.

عيار 14:

بيع: 2,490 جنيهًا.

شراء: 2,480 جنيهًا.

عيار 12:

بيع: 2,134.25 جنيه.

شراء: 2,125.75 جنيه.

عيار 9:

بيع: 1,600.75 جنيه.

شراء: 1,594.25 جنيه.

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