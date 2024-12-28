موعد صرف المعاشات يناير 2025.. وزيادة الحد الادني والاقصى

بعد إعلان الحكومة عن زيادة المعاشات، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات العام الجديد شهر يناير 2025، حيث ستتم زيادة المعاشات للذين سوف تنتهي خدمتهم ويبلغون سن المعاش في الأول من يناير المقبل، حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ويكشف الموجز، تفاصيل موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، والأماكن التي يصرف منها، والفئات المستحقة من القرار الجديد، على النحو التالي:

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

اصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،قرار في شهر ديسمبر عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ليتم صرف المعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وتشمل هذه الزيادة أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم في هذا التوقيت ، بينما ستُنفَّذ الزيادة الأخرى لأصحاب المعاشات الباقين في شهر يوليو المقبل، وفقاً للقانون، إلا إذا صدر قرار بتقديم الزيادة كما حدث في شهر مارس الماضي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

سوف تبدأ عملية صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2025،

والتي يتم استلام المعاشات، من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر عدة طرق ميسرة ومتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.

المعاشات

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

يمكن لمستحقي المعاشات صرفها عبر عدة طرق، مثل:

من خلال مكاتب البريد المصري.

خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

عبر فروع فورى وكارت ميزة.

زيادة المعاشات الجديدة

وكان وفي وقت أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للأجور والاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

رفع الحد الأقصى للمعاشات

ويترتب على هذه الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه.

وارجع عوض، أن هذه الزيادات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى، ويهدف إلى تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم

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