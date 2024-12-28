فاضل 3 أيام.. تعرف علي مكاتب البريد التي توفر كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

أعلن البريد المصري عن أسماء مكاتب البريد وعناوينها والتي يتواجد بها كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 ، وذلك بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وعددها 358 مكتب بريد علي مستوي المحافظات.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

ويتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيها، من مكاتب البريد المميكن بالمدن المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ومشيرة إلى أن البعض الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية ابتداءً من الساعة الـ11 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.

وتنتهي فرصة سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من مكاتب البريد المميكن، الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر.

مكاتب البريد المتاح بها كراسات الشروط للتيسير على المواطنين

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قائمة مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط وهي كالتالي:

تقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة على أن تكون سارية خلال عام 2024

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب-الزوجة/الزوج-الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية خلال عام 2024.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

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