مسابقة البريد.. موعد بدء الإمتحانات الإلكترونية.. إليك التفاصيل

مسابقة البريد المصري.. يزداد البحث في الآونة الأخيرة من قبل المتقدمين لوظائف البريد المصري 2024 عن رابط الاستعلام حول القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني، حيث يأتي هذا في إطار جهود الهيئة القومية للبريد لتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين في مختلف التخصصات، ضمن مسابقة جديدة تشمل وظائف هندسية ومحاماة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



رابط الاستعلام عن مسابقة البريد المصري 2024

وفيما يخص الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024، فقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إمكانية الاستعلام عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، هذا ويتيح الموقع للمتقدمين معرفة إذا تم قبولهم مبدئيًا في المسابقة، بالإضافة إلى تحديد موعد الامتحان الإلكتروني الذي يُعد خطوة أساسية في عملية التوظيف، وتأتي هذه الخطوات في إطار تنظيم وتيسير عملية التقديم على وظائف الهيئة القومية للبريد، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في العمل ضمن هذه الهيئة الهامة.

الاستعلام عن نتيجة البريد المصري 2024

للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني، يمكن للمتقدمين زيارة الرابط الرسمي المخصص عبر بوابة الوظائف الحكومية، والمُتاح للجميع من خلال هذا الرابط ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية، اتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، ويمكنك الضغط هنا .

ثانيا: قم باختيار أيقونة «استعلام» الموجودة في أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

ثالثا: عليك إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

رابعا: إدخال رقم التقديم الخاص بالمتقدم في الخانة المخصصة.

خامسا: الضغط على «استعلام» لمعرفة القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني.

مواعيد الامتحانات الإلكترونية لمتقدمي وظائف البريد المصري 2025

ومن جانبها، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الامتحانات الإلكترونية لمتقدمي وظائف البريد المصري، حيث ستنطلق الاختبارات في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، بداية من 28 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل، تستهدف هذه الامتحانات المتقدمين لوظائف المجموعة الهندسية ووظائف المحاماة، أما بالنسبة لوظائف "الإخصائي"، فسيتم تحديد موعد امتحاناتها في وقت لاحق، مع مراعاة إجازات أعياد الأخوة المسيحيين.

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