آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى 2024.. فاضل كام يوم؟

يبحث المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعى عن خطوات الحجز وكذلك آخر موعد للتقديم على الشقق.

ويوضح الموجز في التقرير التالي آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى والخطوات والشروط المطلوبة وكذلك المستندات التي يجب تحضيرها.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الإسكان قد كشفت مؤخرًا عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى الذي من المقرر انتهائه بنهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2024.

شقق الإسكان الاجتماعى

وفبلالتعرف على آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي إليك خطوات التقديم بالتفصيل وهي كالتالي:

1- شراء كراسة الشروط حيث يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد لشراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه .

2- دفع مقدم الحجز، قم بسداد مبلغ جدية الحجز المحدد ويختلف حسب المشروع والمحافظة الواقع فيها الوحدات السكنية حيث يكون في بعض المناطق 20 ألف جنيه وأخرى 30 ألف جنيه.

3- التقديم الإلكتروني، قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ورفع المستندات المطلوبة وفقاً للإرشادات الواردة في الكراسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- المستندات الأخرى المطلوبة وفقاً لشروط كل مشروع.

نصائح مهمة لحجز وحدات شقق الإسكان الاجتماعى قبل نهاية الموعد

- يجب أن تكون جميع المستندات المرفقة بصيغة PDF ولا تزيد مساحتها عن 2 ميجابايت.

- بعد ملئ البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة تنتظر حتى يتم غلق الإعلان وانتهاء فترة التقديم.

- بعد غلق الإعلان وانتهاء المهلة المحددة للتقديم تقوم الوزارة بمراجعة الأوراق للتحقق من مطابقتها للشروط.

جدير بالذكر أنه وجهت وزارة الإسكان الاجتماعى المواطنين بعدم التزاحم داخل مكاتب البريد، منوهة بأنها تطبع الكراسة باستمرار، كما أن شراء الكراسة مبكرًا أو متأخرًا لن يؤثر في الحصول على الوحدة من عدمه.

ويذكر أنه باقي أيام قليلة على آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 5 التي طرحت مؤخرًا لتوفير شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

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