الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. إعلان نتائج الاختبار الإلكتروني لوظائف الهيئة التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

وسيبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدًا الجمعة 27 ديسمبر، استقبال التظلمات للمتقدمين لوظيفة سائق لمدة أسبوعين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

كما سيتم إعلان مواعيد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الاختبار الإلكتروني لوظائف المهندسين والفنيين لاحقًا، متبوعًا بفتح باب التظلم.

الوظائف المعلن عنها بالمسابقة

وتضمنت الوظائف المعلن عنها بالمسابقة، 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

كما تضمنت الوظائف، 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا :وظائف البريد المصري 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وزير التربية والتعليم يتفقد محافظة قنا الآن لتنفيذ برتوكول مخرجات التعلم مع وزارة العمل