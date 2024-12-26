آخر مستجدات وزارة الأوقاف بشأن القرض الحسن 2025.. تفاصيل

آخر مستجدات وزارة الأوقاف بشأن القرض الحسن 2025.. أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير قروض حسنة بقيمة 25 مليون جنيه، ضمن إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية, والاستفادة من مواردها الذاتية وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، وذلك من خلال توفير قروض بلا فوائد أو مصروفات إدارية.

آخر مستجدات وزارة الأوقاف بشأن القرض الحسن 2025

وأوضحت الوزارة أن القرض يسدد بدون إضافة رسوم إضافية، وذلك وفقًا لنظام منضبط يضمن التدوير المستمر لهذه الأموال.

من هم المستفيدون من القروض الحسنة؟

استهدفت وزارة الأوقاف العاملين في الوزارة وفروعها المختلفة، بما في ذلك المديريات الإقليمية، وموظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والعاملين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومستشفى الدعاة.

كما وفرت الوزارة القروض الحسنة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، دون أن تفرض عليهم أي فوائد أو مصروفات إدارية.

زيادة قيمة القرض لذوي الهمم وحالات خاصة

رفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه، وذلك خصيصًا لعدد من الفئات المستهدفة التي تشمل ذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، والفشل الكلوي، وأمراض القلب. وشملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة، سواء للموظف نفسه أو لأحد أبنائه، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المواطنين في كافة الظروف الاجتماعية.

وزارة الأوقاف

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية متنوعة, لتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية من خلال توجيه مواردها لخدمة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

كيفية التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف

ويمكن للراغبين في الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقات زيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والمستندات المطلوبة “اضغط هنا”.

شروط الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

تستعرض جريدة “الموجز” شروط الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف كالتالي:

الموظفون الذين تزيد مدة خدمتهم على خمس سنوات, ويمكنهم الحصول على قرض يصل إلى 25 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا، بشرط:

وزارة الأوقاف القرض الحسن

ألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

عدم الجمع بين هذا القرض وقروض مصرفية أخرى.

تسديد أي قرض سابق قبل التقديم على قرض جديد.

الموظفون الذين لديهم ثلاث سنوات خدمة أو أكثر, يمكنهم الحصول على قرض يصل إلى 15 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا، بشرط:

ألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

عدم الجمع بين القرض وقروض مصرفية أخرى.

شروط الاستفادة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

خصصت الوزارة قروضًا تصل إلى 20 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تُسدد على مدى 30 شهرًا, تضمنت الشروط:

ألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

تقديم إفادة بتحويل المرتب من بنك مصر.

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 15 عامًا متواصلًا.

اقرأ أيضًا: 5548 فرصة عمل..رابط تقديم وظائف مبادرة شبابنا 2024 في المحافظات

الاستعلام عن وظيفة الأوقاف برقم الطلب..إليك التفاصيل