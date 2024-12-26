وزير التربية والتعليم يتفقد محافظة قنا الآن لتنفيذ برتوكول مخرجات التعلم مع وزارة العمل

علم موقع "الموجز" بتفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ووزير العمل محمد جبران محافظة قنا مركز قفط للتدريب المهني بالمحافظة، حيث حصلت على هذه المعلومة من مصادر موثوقة بالوزارة.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم أعلن الأسبوع الماضي بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى المشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل بكل المحافظات.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وقال وزير التربية والتعليم إن تنفيذ بروتوكول التعاون لربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.

الدورات التدريبية بالمدارس الصناعية

وأشار وزير التربية والتعليم أن أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا بدأت تتلقى دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير العمل عن منظومة التدريب المهني

وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ولفت إلى أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الآن في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل على مستوى يناسب أنماط سوق العمل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق سابق، أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بأهمية عودة اختبار "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع مسئولي مؤسسة "College Board".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبار "SAT"، المعتمد دوليًا، يمثل جزءًا أساسيًا من نظام القبول في الجامعات.

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