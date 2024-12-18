بروتوكول تعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لتأهيل طلاب المدارس الصناعية

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ووزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، انطلاق تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في سبتمبر 2024، وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم مع وزير العمل لتعزيز تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات حيث يسعى التعاون إلى زيادة أعداد المتدربين من الطلاب والخريجين الجدد والراغبين في اكتساب مهارات مهنية يحتاجها سوق العمل، سواء خلال فترات الدراسة أو خلال الإجازات الصيفية.

وزارتي العمل والتربية والتعليم

تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل

وبدأ التنفيذ في محافظة قنا، حيث تلقت أعداد من طلاب المدارس الصناعية تدريبات على مهن الكهرباء، السباكة، الخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى تعميم النموذج في باقي المحافظات.

وزارتي العمل والتربية والتعليم

تصريح وزير العمل

وأكد وزير العمل جبران أن الوزارة تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة تقدم خدماتها مجانًا، خصوصًا في قرى المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحًا أن البروتوكول يحقق حلمًا طال انتظاره، من خلال تكامل الجهود بين الوزارتين لتخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الجمهورية الجديدة.

وزارتي العمل والتربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم عبد اللطيف على أهمية استمرار تنفيذ البروتوكول في إطار خطة الدولة لتطوير المهارات وتأهيل الشباب لمهن المستقبل، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعزز سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي، مضيفًا أن الوزارة أضافت أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة ضمن جهودها.

كما أكد أن التعليم الفني يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على تطوير هذا المجال لتخريج طلاب بمؤهلات ومهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.

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