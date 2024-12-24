محافظ سوهاج يلتقي بمؤسسات المجتمع المدني.. للتعاون في المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة-فى إطار التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق كافة أوجه الحياة الكريمة للمواطنين، عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"،

مؤسسات المجتمع المدني

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ ومدير وحدة حياة كريمة، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، وعلى مبارك رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من مديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتكشف الموجز تفاصيل إجتماع محافظ سوهاج بمؤسسات المجتمع المدني في السطور التالية

الاستعانة بالمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الاستعانة بالمجتمع المدني كشريك أساسي في تنفيذ التدخلات الهامة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعلى رأسها إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وترميم ورفع كفاءة عدد من المنازل الأخرى، مشيرا إلى ضرورة اتباع خطط مرحلية تبدأ بحصر الحالات المستحقة، مع التأكيد على امتداد المبادرة مستقبلا إلى كافة قرى المحافظة، وخاصة المناطق الأكثر احتياجاً.

محافظ سوهاج

جهود الدولة في تحسين أوضاع القرى

وأضاف "سراج" أن المبادرة تستكمل جهود الدولة في تحسين أوضاع قرى حياة كريمة، حيث يساهم المجتمع المدني في تخفيف معدلات الفقر وتعزيز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، وأكد على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والعمل على تذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التي تهدف لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي.

و أكد على أن التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات بشكل فعال.

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