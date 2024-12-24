موعد زيادة معاش تكافل وكرامة يناير 2025.. كلام نهائي من وزارة التضامن

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن موعد زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، خاصة مع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات للأشخاص المؤمن عليهم بداية العام الجديد.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لم يتم تحديد أي زيادات جديدة بشأن معاش تكافل وكرامة في يناير 2025، ونسرد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة.

معاشات تكافل وكرامة

بحسب وزارة التضامن الاجتماعي، سيستمر صرف معاش تكافل وكرامة كما هو دون أي زيادات إضافية وتبدأ عمليات الصرف يوم 15 يناير 2025، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك أو وزارة المالية.

تفاصيل زيادات المعاشات الأخرى

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات للأشخاص المؤمن عليهم إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وستسري هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025، وتشمل الموظفين الذين تنتهي خدمتهم في هذا العام.

آخر زيادة لمعاش تكافل وكرامة

تجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة لمعاش تكافل وكرامة كانت في فبراير 2024، حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة بنسبة 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، ما رفع إجمالي الزيادة خلال عام 2024 إلى 55%، ومنذ ذلك الحين، لم تُصدر وزارة التضامن أي قرارات جديدة بشأن موعد زيادة تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة المعاش.

معاش تكافل وكرامة

على الرغم من رفع الحد الأدنى لمعاشات المؤمن عليهم، فإن موعد زيادة تكافل وكرامة لم يتم تحديده حتى الآن منذ الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي فبراير الماضي ومن المتوقع أن تستمر المعاشات الحالية دون أي تغييرات في يناير 2025.

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