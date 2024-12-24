رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للأسر التحقق من حالة طلباتهم باستخدام الرقم القومي من خلال خطوات بسيطة توفرها الوزارة.

وتبين الموجز كيفية الاستعلام بالخطوات في السطور التالية

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة



للاستعلام عن الأسماء الجديدة أو حالة الطلب في برنامج تكافل وكرامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص.



2. اختيار خيار "استعلام عن نتيجتك".



3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص.



4. الضغط على زر "استعلام".



5. تظهر النتيجة موضحة حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة



وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي:

العمل والتأمين:

ألا يكون المتقدم (الزوج، الزوجة، المطلقة، المسن، العاجز) يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية أخرى.



الأسرة والأبناء:

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وحتى 18 عامًا.

تقديم شهادات ميلاد الأطفال كأحد المستندات المطلوبة.



الحالة الصحية والعمر:

أن يكون المتقدم من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

أصحاب العجز أو الأمراض التي تعيقهم عن العمل مع تقديم شهادة قومسيون طبي توضح درجة الإعاقة (50 درجة فأكثر).

المستندات المطلوبة للتقديم



للتقديم على برنامج تكافل وكرامة، يجب توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

صور شهادات الميلاد للأبناء.

وثائق الزواج، الطلاق، أو الوفاة.

إيصالات استهلاك الكهرباء.

شهادة طبية رسمية توضح درجة الإعاقة.



مميزات برنامج تكافل وكرامة



يقدم برنامج تكافل وكرامة عدة مميزات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمستحقين، ومنها:

دعم مالي شهري لتحسين مستوى المعيشة.

ربط الدعم بتعليم الأبناء وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.



رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي



يمكن الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من خدمات الاستعلام من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا للاستعلام.

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