كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالخطوات.. اعرف التفاصيل

يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد اهم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، والذي يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية مشروطة وغير مشروطة، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستفادة من خدمات البرنامج، وكيفية الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة بإستخدام الرقم القومي.

وفيما يلي وتبين الموجز بالخطوات كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

2- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

4- الضغط على زر استعلام.

ستظهر حالة البطاقة على الفور، سواء كانت سارية، أو متجمدة، أو موقوفة، مع توضيح الأسباب.

شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطا أساسية للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنها:

ألا يكون المتقدم (زوج، زوجة، مطلقة، مسن، أو عاجز) يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريا.

ان لا يتقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن يكون لدى الأسرة أبناء تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة و18 عامًا، وأن يكون الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا ملتحقين بالتعليم.

تكافل وكرامة



المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين تقديم الوثائق التالية:

صور بطاقات الرقم القومي سارية.

شهادات ميلاد.

وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

إيصالات استهلاك كهرباء حديثة.

شهادة قومسيون طبي تثبت الإعاقة في حالة وجودها.



حالات عدم الحصول على معاش تكافل وكرامة

تشمل موانع الحصول على بطاقة معاش تكافل وكرامة الآتي:

ملكية أراض زراعية تتجاوز نصف فدان.

امتلاك عقارات غير السكن الأساسي أو محال تجارية.

العمل بأجر منتظم يزيد عن 1600 جنيه للأسرة.

امتلاك مركبات أو معدات ثقيلة.



إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسي عن إنهاء قوائم الانتظار لبرنامج تكافل وكرامة ، بعد إضافة 175 ألف أسرة جديدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، يهدف ذلك إلى توسيع نطاق المستفيدين من الدعم النقدي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

استفد الآن من خدمات تكافل وكرامة عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واستعلام حالتك بخطوات بسيطة

إقرأ ايضا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024.. بخطوات سهلة

الزيادة الجديدة.. صرف معاش تكافل وكرامة غدًا لشهر ديسمبر 2024