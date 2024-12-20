وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين.. شروط التقديم والتظلمات

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر على تحديث قوائم تكافل وكرامة وأسماء المستفيدين بشكل دوري، بناءً على نتائج البحوث الاجتماعية, وإضافة الأسماء الجديدة للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستحقاق.

ويتساءل الكثير من الناس خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج "تكافل وكرامة" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي “اضغط هنا” واتباع الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص الراغب في الاستعلام. الضغط على خيار "استعلام". إذا كنت ترغب في تقديم شكوى، يمكن الضغط على "تسجيل شكوى".

ويمكن للمواطنين زيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتهم للاستعلام عن الأسماء الجديدة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تقديم دعم مالي شهري للأسر الأكثر احتياجًا في مصر, ويشمل الدعم الفئات التالية:

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين

الأسر الفقيرة التي لا تملك مصدر دخل كافٍ.

كبار السن الذين لا يحصلون على معاش تقاعدي.

ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل.

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات تقديم طلب للحصول على دعم تكافل وكرامة:

أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

زيارة الوحدة الاجتماعية الأقرب لمحل الإقامة. تقديم الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد. إجراء بحث اجتماعي لتقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم المالي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

وللحصول على المعاش يجب على المتقدمين توفير المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

إثبات دخل الأسرة (إن وجد).

مستندات أخرى قد تطلبها الوحدة الاجتماعية.

متى يتم إعلان الأسماء الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة؟

تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بتحديث قوائم المستفيدين من "تكافل وكرامة" كل ثلاثة إلى ستة أشهر, وأدرجت الوزارة في الآونة الأخيرة أكثر من 173 ألف مواطن ضمن المستفيدين من البرنامج على ثلاث دفعات، وكان آخرها دفعة سبتمبر, ويتم صرف مستحقات هؤلاء المواطنين بعد الإعلان عن الأسماء.

كيفية التظلم للحصول على معاش تكافل وكرامة

إذا تم استبعادك من القوائم الجديدة رغم استحقاقك، يمكنك تقديم تظلم عبر مكاتب التضامن الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة “اضغط هنا” ويتم التعامل مع التظلمات بعناية، وتُدرس الحالات المقدمة بدقة لضمان استفادة جميع المستحقين.

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