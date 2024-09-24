الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. أعرف الخطوات والتفاصيل

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من الكلمات التي تتصدر البحث بشكل كبير من قبل الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "بداية من شهر سبتمبر الجاري من مستحقي الدعم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل المتعلقة بـ الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك ضمن إطار خدمتها اليومية لكل ما يهم القراء.

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

1- يتم الدخول على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

2- يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

3- يقوم المواطن بالضغط على كلمة «استعلام».

4- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

- حالة البطاقة (ساري تجميد / إيقاف).

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

5- في حالة رغبة المواطن في التقدم بشكوى:

* يقوم المواطن القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومى له.

* يتم الضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

6- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

-اختيار المحافظة، الادارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- تحديد نوع الشكوى (من قائمة الاختيارات).

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى (أو اقرب فرد للأسرة).

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

7-الضغط على كلمة «تسجيل».

8- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

9- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة «طباعة».

10- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامه 2024

سجلت قيمة معاش تكافل وكرامة للأسرة نحو 826.56 جنيه.

سجلت قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنون وذوو الإعاقة نحو 743.91 جنيه.

يحصل الأيتام على قيمة: 578.59 جنيه في معاش تكافل وكرامة.

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