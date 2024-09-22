استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة.. دليلك الكامل لكل ما تريد معرفته

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة.. تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، عن خدمة استعلام عن تكافل وكرامة التي تقوم من خلال تقديم عبر موقعهم الرسمي، لكي يستفيد منها المواطنين من الدعم النقدي، حتي يستعلام عن نتيجتهم بطريقه سهله.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

يقدم لكم موقع الموجز، دليلك الكامل لكل ما يتعلق بـ استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

صورة من البطاقة الشخصية سارية لجميع أفراد الأسرة.

صور شهادات ميلاد الأطفال «بالكمبيوتر».

شهادة زواج أو طلاق إن وجدت.

شهادات صحية للأطفال.

شهادات قيد للأطفال في المدارس.

تقرير طبي في حالة التقديم لبرنامج كرامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أسباب رفض الطلبات في تكافل وكرامة

الدخل الشهري للأسرة أو الفرد يكون أعلى من المستوى المحدد للدعم.

امتلاك أصول ثابتة مثل الأراضي الزراعية أو العقارات.

عدم تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح أو وجود بيانات غير صحيحة.

العمل في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل ثابت.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2024

كشف وزارة التضامن الاجتماعي، بعض الشروط التي يجب على المتقدم ان تكون متوفرة، والتي جاءت كالتالي:ـ

يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة. عدم ملكية أكثر من 3 رءوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة. عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

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معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة 2024

1- إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

معايير الاقصاء من برنامج تكافل وكرامة 2024

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .

العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

ملكية عمل خاص/شخصي.

وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

لا يفوتك رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. بخطوات سهلة

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موقع الكتروني مخصص بـ تكافل وكرامة، وذلك تسهيلا على المواطنين، ويمكنكم الحصول عليه من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

