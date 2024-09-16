رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. بخطوات سهلة

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي .. ما زال حتى الآن فئة كبيرة تواصل البحث عن برنامج تكافل وكرامة باعتباره مبادرة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للأفراد من خلال تقديم مساعدات مالية.

ويُعتبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون الراغبون في معرفة حالة طلباتهم واستحقاقهم للمساعدة، ولهذا ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا حول رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وبناءً على ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024، ويمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والمكاتب البريدية، حيث حددت وزارة التضامن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر، من جميع الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي بالإضافة إلى خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها عنوان سكن المتقدم.

2- تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

5- تقديم صورة من بطاقة التموين.

6- تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- تقديم مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

كما ننقل لكم كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برابط مباشر وهي كالتالي:

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الدخول على رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي. بعد دخولك إلى الموقع، ستجد خانة مخصصة لإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وتأكد من إدخاله بشكل صحيح. بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على زر "استعلام" أو "بحث"، وستظهر لك نتيجة الاستعلام التي تتضمن حالة طلبك، سواء كنت مستحقًا للمعاش أو لم يتم قبول الطلب بعد.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمستفيدين معرفة ما إذا كانت الطلبات المقدمة قيد المراجعة أو تمت الموافقة عليها أو رفضها، وفي حال تم رفض الطلب، سيعرض الموقع الأسباب المحتملة لذلك، مثل عدم توفر الشروط المطلوبة، وإذا تم رفض طلبك، يمكنك تقديم تظلم عبر الموقع نفسه، حيث توفر الوزارة إمكانية تقديم شكاوى إلكترونية لمراجعة الطلب مرة أخرى.

وللتسجيل في برنامج "تكافل وكرامة"، يجب تقديم بعض المستندات ولهذا نعرض لكم الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

صورة من البطاقة الشخصية (سارية). شهادة ميلاد للأطفال إن وجدوا. وثيقة الزواج أو الطلاق. شهادات صحية في حال وجود إعاقة. إيصال كهرباء حديث.

إقرأ أيضًا:

خطوات التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي 2024