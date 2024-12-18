الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم بالخطوات.. إليك التفاصيل

برنامج تكافل وكرامة، يعد من المبادرات المهمة لتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ويتيح للفئات المستحقة الحصول على دعم مادي يسهم في تحسين وضعهم المعيشي.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة للتقديم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يجب يشترط للحصول على معاش تكافل وكرامة أن تكون الأسرة من ذوي الدخل المنخفض أو أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو كبار السن.

- كما يجب ألا يكون المستفيد قد حصل على دعم من برامج حكومية أخرى.

- يجب التأكد من تطابق البيانات الشخصية مع الرقم القومي.

تكافل وكرامة

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

-زيارة مكاتب الشؤون الاجتماعية: تقديم المستندات المطلوبة مثل الرقم القومي وشهادات الميلاد والإعاقة إن وجدت.

-التقديم عبر الإنترنت: الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم البيانات وتحميل المستندات.

-الفحص الاجتماعي: تتم زيارة ميدانية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمستفيد.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- الرقم القومي للمستفيد.

- شهادة الميلاد للأبناء (في حالة دعم تكافل).

- شهادة طبية في حال الإعاقة (للتقديم على دعم كرامة).

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

- أية مستندات إضافية قد تطلبها الجهات المسؤولة.

- متابعة حالة الطلب، حيث يمكن متابعة حالة الطلب من خلال زيارة مكتب الشؤون الاجتماعية أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد الفحص، يتم اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض الطلب. في حالة القبول، يتم صرف الدعم المالي شهريًا.

كيفية متابعة طلبك بعد تقديم على تكافل وكرامة

بعد تقديم طلبك للحصول على دعم تكافل وكرامة، يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال:

- التواصل مع مكتب الشؤون

الاجتماعية: يمكنك الاستفسار عن حالة طلبك من خلال زيارة المكتب.

- التقديم عبر الإنترنت: يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

إقرأ أيضاً

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 الزيادة المرتقبة

كيفية الحصول على قرض أصحاب المعاشات 2024 يصل إلى مليون جنيه