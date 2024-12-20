الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للبحث عن الأسماء الجديدة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير خدمة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 ع

من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة بحث المواطنين عن عبارة كم هو معاش تكافل وكرامة حاليًا، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، ويمكن أيضاً الإستعلام عنه عن طريق استخدام الرقم القومي بواسطة زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بإمكان المواطنين الإستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق هذا الرابط.

2- ثم اختيار الإستعلام عن النتيجة.

3- وبعدها إدخال الرقم القومي.

4- وبعد ذلك الضغط على أيقونة «الإستعلام».

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الشروط المهمة من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة وتتضمن هذه الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه كأجر تأميني، وألا يكون أيضاً قد حصل على معاش تأميني آخر.

ويجب أيضاً أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم كافة وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدمون من المسنين الذين تتخطى أعمارهم عن 65 عامًا، أو اللذين يعانوا من مرض يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرتهم على القيام به، وعلى أن يتم إثبات ذلك عن طريق الفحص الطبي، ويشمل ذلك أيضًا اليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين بل ومن أقاربهم من الدرجة الثانية أيضاً أو أبعد.

قيمة معاش تكافل وكرامة

- أولا للأسرة: إرتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

- وللمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة أيضاً: إرتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

- وللأيتام: إرتفعت إلى 578.59 جنيه وذلك بدلًا من 503.13 جنيه.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وصور من شهادات الميلاد، وذلك بالإضافة إلى وثائق تثبت من حالة الزواج أو الطلاق.

كما يجب أيضاً تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية توضح درجة الإعاقة، بحيث تبدأ من 50%، وأيضاً بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وغيرها من الأوراق اللازمة.

معاش تكافل وكرامة

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