وزيرة التنمية المحلية تبحث مشاركة الجمعيات الأهلية في استكمال مشروعات حياة كريمة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا هامًا مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بقري حياة كريمة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي مع المحافظين وأهم الملفات التي تم مناقشتها.

وزيرة التنمية المحلية تناقش آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية

شهد اجتماع وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي مع المحافظين مناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وزيرة التنمية المحلية

واستهلت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالإشادة بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من الملفات الخدمية علي أرض المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية تشيد بجهود مؤسستي الأورمان ومصر الخير

وأشار وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسستي الأورمان ومصر الخير والمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة مجالات التنمية المختلفة لخدمة المواطنين، وتحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير سبل العيش الكريم والحياة اللائقة وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة آمنة داخل المنازل.

المشاركة المجتمعية لـ رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص

وتطرقت وزير التنمية المحلية للحديث عن أهمية دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في كل محافظة لدعم تلك الجهود كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ودعم وتكامل جهود المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بكل محافظة بما بتكامل مع الجهود التي قامت بها الحكومة في قري ومراكز المبادرة الرئاسية وتنفيذ آلاف المشروعات المختلفة التي تمس حياة الموطنين بالريف المصري.

التضامن الاجتماعي تتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ المبادرات

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تعمل بشكل متكامل لإحداث تنمية حقيقية ومتكاملة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية، لافتة إلي أن الوزارة تتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج تمس حياة المواطنين وخاصة الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات ومن بينها مؤسستي مصر الخير والأورمان.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم من خلال الجمعيات الأهلية وحشد كافة الجهود اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قري المرحلة الأولي من حياة كريمة والتي تتفاوت درجاتها بين توصيل المرافق للمنازل وترميم وإقامة الأسقف وتبليط الأرضيات والصرف الداخلي ، مشيرة إلي أن هذه التدخلات ستكون بدعم وتحت إشراف مؤسستي الأورمان ومصر الخير وبمتابعة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظين.

وزيرة التضامن الاجتماعي تطالب بمشاركة رجال الأعمال لاستكمال مشروعات حياة كريمة

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي أهمية حشد المحافظين لكل الامكانيات الموجودة لدي أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لدعم تنفيذ أكبر عدد من رفع كفاءة المنازل وتوفير السكن الكريم لأبناء القري المستهدفة في " حياة كريمة " ، لافتة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعي بعمل مطابقة ومراجعة للمنازل التي يتم حصرها وتدقيقها مع قواعد البيانات الخاصة بالمستحقين بتكافل وكرامة.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

تحديث قوائم المستفيدين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظين لتدقيق وتحديث قوائم المستفيدين الذين تم حصرهم سابقاً والبالغ عددهم حوالي 123 ألف حالة على مستوى كافة المراكز المستهدفة في "حياة كريمة "، والتنسيق مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير لبدء رفع كفاءة المنازل وفقاً للتجارب التي نفذوها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من أكبر عدد من المنازل قبل 30 يونيو القادم.

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