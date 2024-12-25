أرقام جلوس الشهادة السودانية 2025 .. خطوات ورابط مباشر للاستعلام
أرقام جلوس الشهادة السودانية 2025، استحوذ على اهتمام الكثير الأيام الأخيرة من المواطنين، على محركات البحث جوجل، وذلك للتعرف علي استخراج أرقام جلوس الشهادة السودانية عبر الرقم الوطني، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن توافر الرابط الرسمي ابتداءً من يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، وذلك لتمكين الطلاب من الحصول على أرقام جلوسهم.
أرقام جلوس الشهادة السودانية
حيث وفرت وزارة التعليم السودانية، رابط مباشر للحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية للطلاب الذي لهم الحق في دخول الامتحانات هذا العام
خطوات الحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية
وتأتي خطوات الحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية، على النحو التالي:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنــــــــــــــــــــــا.
- ثم اختيار قائمة أرقام الجلوس.
- كتابة العام الدراسي المسجل في الطالب.
- إدخال اسم الطالب.
- الضغط على زر البحث.
- يعرض للطالب رقم الجلوس، والمركز الذي سيخوض في الامتحانات.
أرقام جلوس احتياطية للشهادة السودانية
كما أوضحت وزارة التعليم السودانية، أنه في حال عدم وصول الطالب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأرقام الجلوس، يمكن التواصل مع إدارة التعليم في المنطقة التابع لها للحصول على الرقم الخاص به.
جدول امتحانات الشهادة السودانية
وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، جدول امتحانات الشهادة السودانية، والتي من المقرر أن تنطلق بعد 3 أيام.
لذا يستعرض الموجز، جدول امتحانات الشهادة السودانية، على النحو التالي:
- امتحان مادة التربية الإسلامية، ومادة الفنون جلسة ثانية: يوم السبت 28 ديسمبر 2024
- امتحان مادة علوم الحاسوب: يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
- امتحان مادة الأحياء والعلوم الهندسية: يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
- امتحان مادة الجغرافيا وعلوم أسرية: يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
- امتحان مادة الكيمياء، ومادة الدراسات الإسلامية، ومادة الأدب الإنجليزي: يوم الخميس 2 يناير 2025
- امتحان مادة اللغة العربية: يوم السبت 4 يناير 2025
- امتحان مادة الفيزياء،ومادة التاريخ: يوم الأحد 5 يناير 2025
- امتحان مادة اللغة الفرنسية: يوم الإثنين 6 يناير 2025
- امتحان مادة الرياضيات الأساسية، ومادة الرياضيات المتخصصة: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025
- امتحان مادة اللغة الإنجليزية: يوم الأربعاء 8 يناير 2025.
موعد امتحانات الشهادة السودانية
والجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة السودانية، تم تأجيلها من عام 2023، سابقًا وذلك بسبب الأزمات والحروب التي مرت بها البلاد، ولكن حددت وزارة التعليم السودانية، موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 للدفعة المؤجلة لعام 2023، لتبدأ يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.
اقرأ أيضًا:
خبراء الطب النفسي يقدمون روشتة فعالة لـ امتحانات نصف العام
- الشهادة السودانية
- مواعيد امتحانات الشهادة السودانية
- موقع وزارة التربية والتعليم السودانية
- أرقام جلوس الطلاب السودان
- جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025
- السودان اآن
- رقم جلوس الشهادة السودانية بالرقم الوطني
- أرقام الجلوس الشهادة السودانية 2025
- رابط أرقام جلوس الشهادة السودانية
- استخراج أرقام جلوس الشهادة السودانية
- تعليم السودان
- السودان
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- الموجز