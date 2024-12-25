أرقام جلوس الشهادة السودانية 2025 .. خطوات ورابط مباشر للاستعلام

أرقام جلوس الشهادة السودانية 2025، استحوذ على اهتمام الكثير الأيام الأخيرة من المواطنين، على محركات البحث جوجل، وذلك للتعرف علي استخراج أرقام جلوس الشهادة السودانية عبر الرقم الوطني، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن توافر الرابط الرسمي ابتداءً من يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، وذلك لتمكين الطلاب من الحصول على أرقام جلوسهم.

أرقام جلوس الشهادة السودانية

حيث وفرت وزارة التعليم السودانية، رابط مباشر للحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية للطلاب الذي لهم الحق في دخول الامتحانات هذا العام

خطوات الحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية

وتأتي خطوات الحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية، على النحو التالي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنــــــــــــــــــــــا.

ثم اختيار قائمة أرقام الجلوس.

كتابة العام الدراسي المسجل في الطالب.

إدخال اسم الطالب.

الضغط على زر البحث.

يعرض للطالب رقم الجلوس، والمركز الذي سيخوض في الامتحانات.

أرقام الجلوس الشهادة السودانية 2025

أرقام جلوس احتياطية للشهادة السودانية

كما أوضحت وزارة التعليم السودانية، أنه في حال عدم وصول الطالب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأرقام الجلوس، يمكن التواصل مع إدارة التعليم في المنطقة التابع لها للحصول على الرقم الخاص به.

أرقام الجلوس الشهادة السودانية 2025

جدول امتحانات الشهادة السودانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، جدول امتحانات الشهادة السودانية، والتي من المقرر أن تنطلق بعد 3 أيام.

لذا يستعرض الموجز، جدول امتحانات الشهادة السودانية، على النحو التالي:

امتحان مادة التربية الإسلامية، ومادة الفنون جلسة ثانية: يوم السبت 28 ديسمبر 2024

امتحان مادة علوم الحاسوب: يوم الأحد 29 ديسمبر 2024

امتحان مادة الأحياء والعلوم الهندسية: يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

امتحان مادة الجغرافيا وعلوم أسرية: يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

امتحان مادة الكيمياء، ومادة الدراسات الإسلامية، ومادة الأدب الإنجليزي: يوم الخميس 2 يناير 2025

امتحان مادة اللغة العربية: يوم السبت 4 يناير 2025

امتحان مادة الفيزياء،ومادة التاريخ: يوم الأحد 5 يناير 2025

امتحان مادة اللغة الفرنسية: يوم الإثنين 6 يناير 2025

امتحان مادة الرياضيات الأساسية، ومادة الرياضيات المتخصصة: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025

امتحان مادة اللغة الإنجليزية: يوم الأربعاء 8 يناير 2025.

أرقام الجلوس الشهادة السودانية

موعد امتحانات الشهادة السودانية

والجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة السودانية، تم تأجيلها من عام 2023، سابقًا وذلك بسبب الأزمات والحروب التي مرت بها البلاد، ولكن حددت وزارة التعليم السودانية، موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 للدفعة المؤجلة لعام 2023، لتبدأ يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

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