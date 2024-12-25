موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025 وبداية الفصل الدراسي الثاني 2025

تزامنا مع اقتراب نهاية عام 2024، يكثر البحث على محركات جوجل، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لمعرفة موعد انتهاء أجازة نصف العام، و بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، ستنتهي يوم 23 يناير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

إجازة نصف العام 2025

كما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد أجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024\2025، كالتالي:

بدء إجازة نصف العام الدارسي 2025، يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

بدء الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2024.

تستمر فترة إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل بالمدارس، لينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجامعات

تبدأ الدراسة في الترم الثاني 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025، لتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 29 مايو المقبل.

كما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات لمدة 16 أسبوعًا.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضًا:

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025.. حملها الآن

نصائح وطرق فعالة لـ تحسين الحالة النفسية للطلبة في فترة الإمتحانات