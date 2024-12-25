نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025.. حملها الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأيام الماضية، عن طرح نماذج، نماذج امتحانات ، الصف السادس الابتدائي pdf، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني .

وتأتي هذه النماذج التي تتضمن امتحانات، الصف السادس الابتدائي، مساعدة الطلاب في التدريب على الأسئلة المقررة ضمن منهج المادة.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

لذا يستعرض الموجز، طرق تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf، على النحو التالي:

نماذج امتحان اللغة عربية للصف السادس الابتدائي 2025

يحمل نموذج امتحان اللغة عربية للصف السادس الابتدائي 2025، الأسئلة التالية:

السؤال الأول/ نص الاستماع

أ_ اختر الصواب مما بين القوسين

مرادف الإنصات: (التحدث- القراءة- الكتابة- الاستماع".

ب/ أكمل ما يأتي:

إذا أهمل الطلاب مهارة الإنصات سيختفي….

أذكر بعض فوائد الإنصات للطلاب…..

السؤال الثاني التعبير الكتابي اقرأ ثم أكمل

اكتب مذكراتك اليومية عن رحلة قمت بها مع أفراد أسرتك معبرًا عن مشاعرك ومراعيًا عناصر كتابة اليوميات والجملتين الافتاحية والختامية.

وللمزيد من أسئلة امتحان اللغة عربية للصف السادس الابتدائي، أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

نموذج امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي 2025

ويأتي نموذج امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي 2025 يحمل جزء من الأسئلة التالية:

أ- ضع خط تحت الإجابة الصحیحة مما بین القوسین:

یستخدم العلماء (الترمومتر- المیكروسكوب- التلیسكوب- المنظار) لملاحظة ورؤیة الأشیاء الدقیقة.

تصنع أسلاك الكھرباء من ….. (البلاستیك - الخشب- النحاس- الورق).

تنتقل الحرارة بین الأجسام الصلبة المتلامسة عن طریق (الاشعاع- الحمل- الاتزان- التوصیل) الحرارى.

تمتلك جزیئات (الماء- الثلج- الخشب- بخار الماء) أكبر مقدار من الطاقة الحراریة.

ب- لاحظ شكل الجھاز الدورى ثم اكمل:

توجد عضلة لا ارادیة بھذا الجھاز وھى

المسئول عن حمل الغازات والعناصر الغذائیة ھو

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf

وفي سياق متصل، يوفر الموجز، الرابط المباشرة لتحميل باقي مواد الصف السادس الابتدائي 2025، على النحو التالي:

تحميل نموذج امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي 2025، من هنـــــــــــــــــــــــا .

تحميل موذج امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2025

تحميل نموذج امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2025 أضغط من هنــــــــــــــــا

هنــــــــــــــــا تحميل نماذج اللغات أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا .

هنــــــــــــــــــــــــــا تحميل نموذج امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2025، بضغط هنـــــــــــــــــا .

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