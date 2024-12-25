يقوم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وبعض المدرسين، بالبحث عن نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، وهو يعتبر تدريب للطلاب على شكل الامتحان الأساسي.

وتتيح وزارة التعليم، على موقعها الإلكتروني، نماذج استرشادية عدة لمادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي.

امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

حيث يتضمن نموذج الاسترشادي امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، الأسئلة التالية:

السؤال الأول: (أ) أمامك خريطة لمصر، لاحظها جيدًا ثم أجب:

يشير رقم (1) إلى بحيرة……

يشير رقم (2) إلى منخفض……

صوب: يشير رقم (3) إلى البحر الأحمر……

يشير رقم (4) إلى البيئة…….

يشير رقم (5) إلى مدينة…….

(ب) دلل على صحة العبارة: تمثل الحرف التراثية أهمية كبيرى للعديد من.

وللمزيد من اسئلة امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، ستكون عبر الصور التالية:

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي

وأتاحت بوابة التعليم الإلكتروني، روابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf دراسات الترم الأول، والتي جاءت كالتالي:

لتحميل النموذج الاسترشادي للدراسات الاجتماعية 2023-2024، اضغط هنــــــــــا.

ولتحميل النموذج الاسترشادي الأول للدراسات الاجتماعية، اضغط هنــــــــــا.

ولتحميل النموذج الاسترشادي الثاني للدراسات الاجتماعية، اضغط هنــــــــــا.

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

مراجعة دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

كما وفرت وزارة التعليم أيضًا مراجعة دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، للوحدات: “الأولى والثانية والثالثة”.

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي 2025

لذا يوفر الموجز، رابط مباشر لتحميل مراجعة دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، بضغط هنــــــــــــــا مباشرًا.

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