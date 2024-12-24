استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسى الأول.. المدارس تبدأ رصد درجات أعمال السنة

بالتزامن مع بدء انطلاق الامتحانات.. بدأت المدارس بجميع المراحل الدراسية في رصد وتجميع درجات التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادًا لتسليم درجات أعمال السنة للمعلمين الأوائل بالمدارس، يأتي ذلك تمهيدًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة .

أهمية الالتزام بتسجيل درجات التقييمات المنزلية

وأوضحت مصادر من ديوان عام الوزارة أهمية الالتزام بتسجيل درجات التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية بانتظام في "كشكول الطالب" ودفاتر المعلمين، لضمان تجميعها بشكل صحيح في نهاية الفصل الدراسي.

رفع نسبة درجات أعمال السنة إلى 40%

قررت الوزارة رفع نسبة درجات أعمال السنة إلى 40% من إجمالي المجموع الكلي لطلاب صفوف النقل، على أن يتم توزيعها بين الحضور، والسلوك، والواجبات المنزلية، والاختبارات الشهرية، بينما تخصص نسبة 60% لاختبارات وتقييمات نهاية الفصل الدراسي.

تقييمات الفصل الدراسي الأول 2024/2025

وفيما يلى سيوضح لكم الموجز توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024/2025، والتي جاءت كالتالي:

درجات أعمال السنة للمرحلة الابتدائية

امتحانات نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة (تتضمن 10 درجات للمهام الأدائية).

كراسة الواجب: 5 درجات.

النشاط: 5 درجات.

التقييم الأسبوعي: 5 درجات.

التقييم الشهري: 10 درجات.

المواظبة والسلوك: 5 درجات.

درجات أعمال السنة للمرحلة الإعدادية

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%.

اختبار شهري أول: 15%.

اختبار شهري ثانٍ: 15%.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراسة الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%.

درجات أعمال السنة للمرحلة الثانوية

السلوك والمواظبة: 10%.

كشكول الحصة والواجب: 15%.

التقييم الأسبوعي: 15%.

اختبار شهر أكتوبر: 15%.

اختبار شهر نوفمبر: 15%.

اختبار نصف العام: 30%.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

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