التعليم توجه بتنفيذ 6 إجراءات استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيه بعض التعليمات والتوجيهات التي يجب اتباعها، وفيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز بعض التوجيهات والتعليمات التي يجب تنفيذها استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي.

تنفيذ 6 إجراءات استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية بمحافظات جمهورية مصر العربية، بشأن الإجراءات الجاري إتخاذها بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي (٢٠٢٥/٢٠٢٤).

وشددت الوزارة على ضرورة التوجيه بتنفيذ الآتي:

توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية يتضمن التنبيه على المختصين في مجال إنشاء الامتحانات (التطوير التكنولوجي - التوجيه) بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتجهيز ومراجعة الامتحانات الإلكترونية، وضمان إتاحتها عبر المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بفترة كافية. كما يُشدد على ضرورة الرجوع إلى الدعم الفني لتلافي أي ملاحظات أو مشاكل قد تطرأ.

التنبيه المشدد على المسؤولين عن ادخال بيانات الموجهين المختصين بانشاء الاختبارات الإلكترونية بالانتهاء من كافة أعمال الاضافات والتعديلات على بيانات الموجهين واضعي الامتحانات، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني وذلك في موعد غايته الخميس الموافق ( ٢٠٢٤/١٢/٢٦، https://teacher.emis.gov.eg.

التنبيه على المدراس الثانوية المجهزة تكنولوجيا، بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجيه بها والتأكد من صلاحيتها.

التنبيه مشددًا على المدارس الثانوية بضرورة متابعة إنتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الإنتهاء من إستلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg).

قيام المدارس الثانوية بالإنتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لإستمارة بيانات الطلاب، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالإختبارات الإلكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل ).

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