أبرز الملفات علي طاولة وزير الخارجية خلال زيارته لـ تشاد

حرص وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، منذ توليه مهام منصبه علي تعزيز العلاقات بين مصر ودولة تشاد.

وسبق أن أكد وزير الخارجية علي خصوصية العلاقات الممتدة بين مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية لـ تشاد

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الزيارة المرتقبة لـ وزير الخارجية إلي تشاد وأبرز الملفات التي سيتم مناقشتها.

مصر وتشاد

توجه وزير الخارجية، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، إلى إنجامينا عاصمة تشاد واصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وتعد زيارة وزير الخارجية إلى دولة تشاد زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

أبرز الملفات علي طاولة وزير الخارجية وكبار المسئولين التشاديين

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير الخارجية إلى تشاد لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي.

كما ستتطرق زيارة وزير الخارجية إلى دولة تشاد تبادل الرؤى مع كبار المسئولين التشاديين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية عدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية في تشاد.

وكان وزير الخارجية قد أعرب عن حرص مصر على أمن واستقرار تشاد باعتبار ذلك يمثل دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

الرئيس السيسي يؤكد علي توثيق أواصر التعاون الاقتصادى بين مصر وتشاد

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتشاد، فقد حرصت مصر بتوجيهات الرئيس السيسي على توثيق أواصر التعاون الاقتصادى بين مصر وتشاد، وتم تعزيز الاستثمارات المشتركة، فى البناء والتشييد والطاقة المتجددة، ومجالات البنية الأساسية والأدوية، وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.

وكانت ضمن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى العمل على تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا ومنها تشاد.

ووصف وزيرا الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية فى تشاد العلاقات الوطيدة التى تجمع مصر والتشاد بالكبيرة.

حجم التبادل التجارى بين مصر وتشاد

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتشاد ليسجل 23.5 مليون دولار عام 2023، مقابل 6.9 مليون دولار عام 2022، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى.

كما أوضح التقرير أن صادرات مصر إلى تشاد ارتفعت إلى 21.5 مليون دولار عام 2023، مقابل 6.6 مليون دولار عام 2022، بجانب ارتفاع الواردات إلى 2.05 مليون دولار عام 2023، مقابل 267 ألف دولار عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الميزان التجارى حقق فائضًا لصالح مصر بنحو 19.4 مليون دولار عام 2023، مقابل 6.3 مليون دولار عام 2023.

تفاصيل زيارة رئيس تشاد لمصر

الجدير بالذكر أن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي قام بزيارة لمصر في شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

السيسي ورئيس تشاد

وشملت الزيارة جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة قضايا إفريقية ذات اهتمام مشترك، مثل التطورات في السودان وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

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