توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية

تحديات المنظومة التعليمية.. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكي يناقشوا مستجدات العملية التعليمية في مصر.

تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

ويرصد موقع الموجز أبرز تفاصيل اللقاء وفقًا لبيان الرئاسة منذ قليل، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض مع الحضور الجهود التي تبذلها الحكومة لكي يتغلبوا على العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين وتطوير النظام التعليمي، وارتكز النقاش على خطط الحكومة لزيادة أعداد الفصول الدراسية بشكل كبير، وهذا يساهم في تخفيف الكثافة الطلابية، بجانب الإجراءات المتخذة لسد العجز في أعداد المعلمين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شمل مناقشة سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، بما في ذلك توزيع أجهزة "التابلت" على الفئات المستهدفة خلال العام الدراسي الجاري، لتزويد الطلاب بأحدث الوسائل التكنولوجية وتحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم، كما تطرقت المناقشات أيضاً للجهود المبذولة لإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية بطريقة تحقق التوازن والنمو المستدام للطلاب، مع ضمان دقة المراجعة العلمية وتجنب التكرار في المناهج.

اجتماع الرئيس السيسي

تفاصيل الاجتماع

وشمل الاجتماع أيضًا التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، التي أثبتت نجاحها بفضل اعتمادها على مناهج حديثة مصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي نهاية الاجتماع، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، مع التركيز على رفع كفاءة الطلاب والمعلمين، ودعم التحول الرقمي والتوسع في المكون التكنولوجي للعملية التعليمية، كما شدد أيضاً على أهمية إعداد أجيال قادرة على المساهمة بفعالية في بناء مستقبل الوطن وتحقيق التفوق في كافة المجالات.

حوكمة امتحانات الثانوية العامة

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اجتماعًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة تطوير آليات حوكمة امتحانات الثانوية العامة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الانضباط داخل لجان الامتحانات ووضع حلول فعّالة للتصدي لمحاولات الغش التي تهدد نزاهة العملية التعليمية.

من جانبه أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ركز على آليات تحقيق العدالة بين الطلاب، بحيث تكون نتائج الامتحانات معبرة عن جهودهم الحقيقية طوال العام الدراسي.

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