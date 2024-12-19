الرئيس السيسي يطلق حزمة من المبادرات خلال قمة منظمة الدول الثمانى

انطلقت في القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس السيسي قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى "D8"، فى نسختها الحادية عشرة.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي، تفاصيل كلمة الرئيس السيسي وحزمة المبادرات التي أطلقها للتعاون بين دول الثماني النامية القضايا، وأهم الملفات التي ستناقشها قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى، وعلي رأسها سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

انطلاق قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

عقدت قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى على المستوى الرئاسى، وشهدت حضور رؤساء الدول الأعضاء الـ ٨ بما فيها مصر، وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

الرئيس السيسي رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصاي

وتسلم الرئيس السيسي رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصاي، وقال الرئيس السيسي: "أرحب بكم في مصر وخاصة من العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "أرحب بالقادة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية لمنظمة الدول الثمانى النامية.

الرئيس السيسي يُطلق حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية

وقال الرئيس السيسي، "إيمانًا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا يسعدني أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة":

أولًا- تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

ثانيًا- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

ثالثًا- تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري ومعدلات التجارة بين دولنا.

رابعًا- تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.

واستضافت مصر النسخة الحالية من قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

يعد موضوع قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية هو الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد.

وستشهد القمة عقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

أهم الملفات المطروحة للنقاش قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

وفيما يتعلق بأهم الملفات المطروحة للنقاش قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية، فإن أولويات الأجندة المصرية تتركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

وتشمل أعمال قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية أيضًا، العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

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