رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تحذير من مخططات إسقاط الدولة المصرية

دعوة للوحدة والتماسك..حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجود مخطط يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه في مواجهة هذا المخطط، وأكد السيسي أن المصريين على قلب رجل واحد، ولا يمكن لأي قوة أن تكسر هذا التماسك، ويستعرض الموجز تفاصيل الكلمة.

سقوط مصر يعني فوضى عالمية

وأوضح الرئيس أن سقوط مصر لن يقتصر تأثيره على الداخل فقط، بل سيمتد ليشمل العالم بأسره، مشيرًا إلى أن ما حدث في سوريا مثال حي على هذه المخططات، حيث انتهت مهمتهم هناك بعد تدمير البلاد.

جهود لحماية الشعب والأرض

أكد الرئيس أن هناك محاولات مستمرة لضرب الاقتصاد المصري والسلام الاجتماعي، إلا أن الدولة تعمل بكل طاقتها لحماية الشعب المصري وأراضيه، مشددًا على أن الأمن القومي أولوية قصوى.

رسالة واضحة.. التصدي لأي تهديد

وفي رسالة قوية للمصريين، قال الرئيس السيسي: “لن نتردد في حماية شعبنا وأمننا القومي. وأي تهديد لأمننا سيقابل بالتصدي بكل حزم”.

دعوة للانتباه واليقظة

اختتم الرئيس حديثه بدعوة المصريين للتماسك والانتباه لما يواجهونه من تحديات، قائلاً: "أوعوا، انتبهوا، حافظوا على تماسكم، وأعاننا الله على ما نحن فيه"

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