الرئيس السيسي يكشف عن أهمية انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الدول الثماني النامية

زف الرئيس السيسي بشري سارة تتعلق بـ جمهورية أذربيجان، حيث أعلن انضمامها إلى عضوية مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وذلك خلال فعاليات القمة الـ11 للمنظمة التي انطلقت اليوم الخميس.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إعلان الرئيس السيسي عن انضمام جمهورية أذربيجان إلى عضوية مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

الرئيس السيسي يعلن انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الدول الثماني النامية

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بهذا التطور، مؤكدًا أن انضمام أذربيجان سيسهم في إثراء مناقشات المنظمة وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

الرئيس السيسي

وأضاف الرئيس السيسي: "أود أن انتهز تلك المناسبة لتهنئة جمهورية أذربيجان الصديقة على انضمامها للمنظمة، وما سيسهم دون شك في إثراء مناقشاتنا وعملنا المشترك ويعطي دفعة جديدة للعلاقات بين دولنا".

أهمية انضمام أذربيجان إلى مجموعة الدول الثماني النامية

وفيما يتعلق بأهمية انضمام أذربيجان إلى مجموعة الدول الثماني النامية، فإنها تعد خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء وتعد أذربيجان دولة ذات موقع استراتيجي بين قارة آسيا وأوروبا، ولها دور متزايد في السياسة والاقتصاد العالمي.

الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصاي

وتسلم الرئيس السيسي رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصاي، وقال الرئيس السيسي: "أرحب بكم في مصر وخاصة من العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "أرحب بالقادة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية لمنظمة الدول الثمانى النامية.

الرئيس السيسي يُطلق حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية

وقال الرئيس السيسي، "إيمانًا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا يسعدني أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة":

أولًا- تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

ثانيًا- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

ثالثًا- تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري ومعدلات التجارة بين دولنا.

قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصاي

رابعًا- تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.

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