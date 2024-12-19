التفاصيل الكاملة للقاء الرئيس السيسي برئيس الحكومة الانتقالية في بنجلاديش

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنجلاديش، على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

العلاقات التاريخية بين مصر وبنجلاديش

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي عبّر عن تقدير مصر العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في توطيد تلك العلاقات.

إشادة بدور الأزهر الشريف

من جهته، أعرب رئيس الحكومة الانتقالية في بنجلاديش عن تقدير بلاده للأزهر الشريف، مشيدًا بمكانته المميزة في وجدان الشعب البنجلاديشي ودوره الكبير في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب.

مناقشة القضايا الإقليمية

أوضح السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إشادة بدور مصر الإقليمي

أكد رئيس الحكومة البنجلاديشية أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ودفاعه عن قضايا الأمة الإسلامية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي ليصل إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

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