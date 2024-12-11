تفاصيل جولة الرئيس السيسي للنرويج وإيرلندا والدنمارك

جولة الرئيس السيسي في أوروبا.. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، إلى مدينة أوسلو، عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة الدنمارك وتشمل أيضًا جمهورية أيرلندا، وتأتي هذه جولة الرئيس السيسي لأوروبا، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل جولة الرئيس السيسي، لأوروبا والتي شملت كلا من الدنمارك والنرويج وإيرلندا.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة النرويجية أوسلو

الأحد 8 ديسمبر 2024

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل شاي غير رسمي بالعاصمة النرويجية أوسلو، بناءً على دعوة من السيد يوناس جار ستور، رئيس وزراء النرويج. أقيم الحفل على شرف الرئيس السيسي تكريمًا له في مستهل زيارته إلى النرويج، في إطار جولته الأوروبية.

يمثل هذا الحفل غير الرسمي لفتة تقدير من النرويج لمصر وللرئيس السيسي، خاصة أن مثل هذه الاستضافة تُعد إجراءً غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد حرص رئيس الوزراء على إقامة الحفل في مقر إقامته، مما يعكس التقدير الكبير للعلاقات الثنائية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي بدأ اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بالزيارة التاريخية التي تُعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى النرويج، مشيدًا بشخص الرئيس السيسي ودوره القيادي.

بدوره، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، معتبرًا أنها تعكس الآفاق المستقبلية للعلاقات بين البلدين الصديقين.

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بجلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج

الاثنين: 9 ديسمبر 2024

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى النرويج.

استهل الملك هارالد الخامس اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسي، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في إفريقيا والشرق الأوسط.

و أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

أعرب الرئيس السيسي عن شكره للملك هارالد الخامس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936.

كما أشاد بالعلاقات الثنائية وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة، ووجّه الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تبذلها مصر لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

السيسي

لقاء رئيس الوزراء النرويجي

ويقدم الموجز، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء النرويجي، في السطور التالية..

اجتمع الرئيس السيسي مع السيد يوناس جار ستور، رئيس وزراء النرويج، حيث أشاد الجانبان بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب دعم التعاون بين قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة.

أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتوسيع التعاون في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، مرحبًا بالتعاون مع النرويج في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما توافق الجانبان على أهمية استمرار التشاور السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

لقاء رئيس البرلمان النرويجي

التقى الرئيس السيسي بالسيد مسعود قره خان، رئيس البرلمان النرويجي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وأكد الرئيس خلال اللقاء أهمية التعاون البرلماني في تعزيز الحوار بين الشعوب.

وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

ناقش الطرفان قضايا تغير المناخ، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جهود مصر لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد البرلمانيون النرويجيون بالدور المصري المحوري في الشرق الأوسط ودعم بلادهم للجهود المصرية.

مأدبة عشاء ومقابلات اقتصادية

شارك الرئيس السيسي في مأدبة عشاء مع ولي عهد النرويج الأمير هاكون ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاستثمارية، كما التقى بعدد من القيادات التنفيذية للشركات النرويجية الكبرى مثل "سكاتك" و"يارا" وصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية.

استعرضت اللقاءات برنامج التنمية الاقتصادية في مصر وأهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، وأكد الرئيس تطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء في المنطقة.

توقيع عقود ومشروعات جديدة

اختُتمت اللقاءات بتوقيع عقد بين شركة "إمباور" النرويجية وشركة "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع طاقة شمسية لأغراض صناعية في مصر، كما تم بحث فرص تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا من خلال استثمارات مشتركة لدعم التنمية في القارة.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة النرويجية أوسلو ظهر الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، متجهًا إلى جمهورية أيرلندا في ختام زيارته الرسمية للنرويج ضمن جولته الأوروبية.

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