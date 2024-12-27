انخفاض درجات الحرارة ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان مفصل عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر، ويوضح الموجز في السطور التالية تفاصيل بيان الأرصاد، الذي أشار إلى أن اليوم الجمعة سيشهد إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وذلك على النحو التالي.



قال الأرصاد الجوية: تشهد مصر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة من 27 ديسمبر 2024 حتى 1 يناير 2025، حيث تتراوح درجة الانخفاض بين 3 و4 درجات مئوية.

رياح شديدة

تفاصيل حالة الطقس

وأشارت الهيئة بأنه يسود طقس بارد نهارًا على معظم أنحاء البلاد، اليوم الجمعة 27 ديسمبر مع ميل إلى الدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة، ليلًا خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، حيث قد يصل إلى حد الصقيع على المزروعات.

وحذرت الأرصاد من اضطراب في الملاحة البحرية ونوهت بأنه ستشهد مناطق بورسعيد، رفح، والعريش اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع رياح قوية وارتفاع في الأمواج، مضيفة من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانًا.

الأرصاد: نشاط رياح يؤدي لاضراب الرؤية

وتابعت: كما ستشهد معظم المناطق نشاطًا في الرياح، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الرؤية وارتفاع الأمواج.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وكتبت في بيانها تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام القادمة، مع توقعات بحدوث صقيع على المزروعات في بعض المناطق، وستستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة في معظم أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الساحلية.

ووجهت الأرصاد نصائح مهمة للمواطنين ومنها:

- يجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس البارد، مثل ارتداء الملابس الدافئة واستخدام وسائل التدفئة.

- يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، بسبب انخفاض الرؤية وزيادة سرعة الرياح.

- ينصح بمتابعة التحديثات الجوية باستمرار للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس.

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