طقس اليوم الثلاثاء 24-12-2024.. تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، أجواء مائلة للبرودة نتيجة تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على مصر هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.



وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 وغدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية علي مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5م).

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري علي فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج من 3.5:2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 25 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 19 والصغري 9، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 8، وشمال الصعيد العظمي 20 والصغري 4، وجنوب الصعيد 22 والصغري 7.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الباردة والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، يصاحب ذلك تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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