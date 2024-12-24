حالة الطقس غدًا.. تحذيرات من الأرصاد بسبب تقلبات جوية مفاجأة

حالة الطقس غداً.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحذيراتها من غد الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بسبب وجود تقلبات جوية مفاجأة تشهدها البلاد في الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه ستصاحب حالة الطقس غداً وجود منخفض جوي سطحي متعمق ومتمركز يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا حيث يكون تأثيره على البلاد رياح نشطة جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة أيضاً على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس غداً

ووجهت الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح حول حالة الطقس غداً، من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة ليلاً، وهذا ما سيقدمه الموجز في التقرير التالي.

حالة الطقس غداً

حالة الطقس غداً

كما صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في فصل الشتاء 2025 الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بكميات الأمطار المتوقع استقبالها خلال فصل الشتاء، أوضحت أن تساقط الأمطار سيكون مختلفاً، حيث ستكون هناك فترات متقطعة من الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، وخاصة في المدن الشمالية والساحلية، بينما ستكون هناك فترات جفاف أيضاً في مناطق أخرى.

الظواهر الجوية المتوقعة غداً الأربعاء

كما أضاف هيئة الأرصاد الجوية، بتوقعاتها حول حالة الطقس غداً الأربعاء، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع إتاحة فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط (اسكندرية- مطروح ) ويصل ارتفاع الأمواج إلى( 2.5-3.5)م.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات الأخرى

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غداً الأربعاء 19 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية غداً الأربعاء 17 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً الأربعاء 20 درجة والصغرى 04 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً الأربعاء 22 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الأربعاء

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