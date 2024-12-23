طقس اليوم الاثنين 23-12-2024.. تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، أجواء شتوية واضطراب الملاحة البحرية، فضلًا عن نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024 وغدا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية علي مطروح والإسكندرية والبحيرة وسرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2م).

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 19 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 19 والصغري 5، وجنوب الصعيد 21 والصغري 8.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الشتوية والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، يصاحب ذلك تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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