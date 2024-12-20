موانئ البحر الأحمر تعود إلى العمل بعد تحسن الطقس.. إليك التفاصيل

استأنف ميناء شرم الشيخ عمله بعد أعلان المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم أعادة النشاط البحري والحركة الملاحية.

وسيعرض لكم الموجز باقي التفاصيل .

لا يفوتك حالة الطقس ودرجات الحرارة الفترة المقبلة في محافظات مصر

وكان المركز الاعلامي قد أعلن صباح اليوم إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً. وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم على ضرورة المتابعة الجوية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وقال أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و 160 سيارة

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 340 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 374 شاحنة و 102 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين دليلة و Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس ودليلة ، كما تم تداول 700 طن بضائع و 215 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة ENGI بحمولة 4000 طن مواد غذائية إلى السودان.

وشهد ميناء سفاجا الثلاثاء الماضي عبور سفينة BOS BROOK علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express و MAYA وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 ، دليلة و Alcudia Express.

وأيضا تداول 4000 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة الي السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1525 راكب بموانيها.

اقرأ أيضا : رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعات لتنفيذ مشاريع تنموية مصرية

محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل









