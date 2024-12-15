روسيا تدمـ ر 15 طـ ائرة مسـ يرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع في دولة روسيا اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمـ رت 15 طـ ائرة مسـ يرة أوكرانية أطلقت علي مناطق روسية.

وأضافت وزارة دفاع روسيا في منشور على قناتها على "تيليجرام"، أنه تم إسقاط 13 طائـ رة مسيرة فوق البحر الأسود وطائرة واحدة فوق كل من كورسك وبيلجورود الحدوديتين.

روسيا تعلن تدمـ ير عدد من الطـ ائرات المسـ يرة الأوكرانية

وينشر “الموجز” آخر تطوارات الحـ رب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، ومستجدات الأوضاع في البلدين والخسائر التي لحقت بهم.

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا تدمـ ير عدد من الطـ ائرات المسـ يرة الأوكرانية وذلك في أعقاب إعلان الجيش الأوكراني عن تنفيذ هـ جوم بطـ ائرات مسـ يرة على منشأة نفطية في روسيا وتحديدًا في منطقة أوريول الروسية التي تقع بجوار منطقة كورسك الروسية حيث تسـ يطر القوات الأوكرانية على مساحات من الأرض بعد تـ وغل كييف في الأراضي الروسية.

روسيا تهـ دد أوكرانيا بمسحها من خريطة العالم

من ناحية أخري، هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى مدفيديف أوكرانيا قائلًا: "إن كييف تواجه اليوم خيارًا إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تمامًا من خريطة العالم، ومن أجل الحفاظ على البلاد، يجب على السلطات الأوكرانية أن تتوقف عن معارضة كل شيء روسي".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقال بعنوان "حول الهوية الوطنية والخيار السياسي: تجربة روسيا والصين"، والذي نُشر في مجلة "الشؤون الدولية": "تواجه أوكرانيا اليوم خيارًا، إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تمامًا من خريطة العالم، ومن أجل تجنب اختفاء أوكرانيا، فمن الضروري تعزيز الوعي العام بأن روسيا لا غنى عنها بالنسبة لأوكرانيا، لا ثقافياً ولا لغوياً ولا سياسياً".

وتابع مدفيديف أن الغرب لا يزود أوكرانيا بالأسلحة فحسب، بل يحكم البلاد أيضًا من خلال المنظمات غير الحكومية، التي تسيطر عليها الأجهزة الخاصة.

أوكرانيا تشن هـ ـجومًا علي مطار عسكري روسي

الجدير بالذكر أن أوكرانيا شنت هـ ـجومًا علي مطار عسكري روسي منذ عدة أيام باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

وقال الكرملين إن روسيا سترد بالتأكيد على الهـ ـجوم الأوكراني الذي نفذته كييف، على مطار عسكري روسي باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "إنه سيكون هناك رد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

روسيا تتوعد برد عنـيف علي الهـ ـجـوم الأوكراني بصـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهـ ـجوم الأوكراني على المطار العسكري الروسي في مدينة تاجانروج بمقاطعة روستوف باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية لن يمر دون رد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قوات كييف استـهدفت مطارًا عسكريًا في مدينة تاجانروج بمقاطعة روستوف باستخدام 6 صـ ـواريخ باليستية أمريكية من طراز أتاكمز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط صـ ـاروخين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي بانتسير، فيما تم تحويل مسار الصـ ـواريخ الأخرى بواسطة وسائل الحـ ـرب الإلكترونية.

زيلينسكي وبوتين

خسائر روسيا جراء الهـ ـجوم الأوكراني

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه لا يوجد أضرار كبيرة جراء الهـ ـجوم الأوكراني علي مطارها العسـكري، مشيرًا إلى أن مبنيين في المنطقة الفنية للمطار وثلاث وحدات من المركبات العسكرية، بالإضافة إلى مركبات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، تعرضت لأضرار طفيفة فقط جراء سقوط الشظايا.

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