خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية ورسومها

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة.. تقدم وزارة الخارجية السعودية خدمات استعلامية مريحة للمواطنين والمقيمين في المملكة لمعرفة حالة تأشيرات الزيارة العائلية، ويمكن للأفراد الاستعلام عن طلب زيارة للأقارب من الدرجة الأولى مثل الآباء والأبناء والأزواج.

كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم جواز السفر

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن حالة طلب زيارة عائلية عبر رقم جواز السفر باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “اضغط هنا”. قم بإدخال رقم جواز السفر في الحقل المخصص. اختر جنسيتك ونوع التأشيرة التي ترغب في الاستفسار عنها. حدد بلد القدوم وأدخل رمز التحقق المرئي. انقر على زر البحث لعرض كافة بيانات حالة التأشيرة.

طريقة الاستعلام عن طلب الزيارة باستخدام رقم الطلب

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن حالة تأشيرة الزيارة العائلية عبر الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة

ادخل إلى منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية “اضغط هنا”. انتقل إلى تبويب "الاستعلامات" في أسفل الصفحة. اختر "الاستعلام عن الطلبات المقدمة" إلى وزارة الخارجية. أدخل البيانات المطلوبة من النظام. اضغط على زر "الاستعلام" لعرض كافة تفاصيل الطلب.

كيفية تصديق طلب زيارة عائلية للسعودية

ويمكن توثيق طلب زيارة عائلية من خلال الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة

توجه إلى منصة "إنجاز" “اضغط هنا”. اختر "الأفراد" ثم "المواطن". وافق على الطلبات الفردية. قم بالتأكيد على الطلب عبر صفحة التوثيق. تحقق باستخدام "النفاذ الوطني الموحد" وأكد رقم الطلب.

شروط وزارة الخارجية السعودية للزيارة العائلية

يجب على المتقدمين طلب زيارة عائلية مراعاة الشروط التالية:

يجب إكمال النموذج الإلكتروني على موقع خدمة التأشيرات.

التوقيع على النموذج والمصادقة عليه من خلال غرفة التجارة أو صاحب العمل.

يشترط أن يكون الزوار من أقارب الدرجة الأولى.

يجب إدخال البيانات باللغة العربية (باستثناء من لديهم جوازات سفر غير عربية).

يجب أن تكون إقامة المتقدم سارية المفعول، لا تقل عن 3 أشهر.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

لا يمكن تقديم الطلبات في موسم الحج أو خلال أيام معينة من موسم العمرة.

يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

رسوم تأشيرة طلب الزيارة العائلية

تختلف رسوم تأشيرات الزيارة العائلية حسب مدة الزيارة، كما يلي:

زيارة عائلية لمدة 14 يومًا أو شهر واحد: 300 ريال سعودي.

زيارة عائلية لمدة 3 أشهر: 300 ريال سعودي.

زيارة عائلية لمدة 6 أشهر: 3000 ريال سعودي.

زيارة عائلية لمدة عام: 5000 ريال سعودي.

زيارة عائلية لمدة عامين: 6000 ريال سعودي.

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